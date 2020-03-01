兩男行使偽鈔兼勒索被捕　警檢11張假「大牛」

警方於上周二(2月25日)接報，指大埔警區發生一宗行使偽製紙幣案件，2名男子在大埔區乘搭一程短途的士後，使用一張偽造的香港滙豐銀行鈔票繳付車資。

大埔警區情報組人員經調查後，鎖定2名涉案人士身份，仔細分析其犯案手法及案情後，發現其中的主要涉案男子亦懷疑牽涉今年1月至2月共5宗分別在深水埗、尖沙咀及大埔警區發生的行使偽製紙幣案，相信他曾於乘搭的士、光顧便利店及其他店舖時使用偽鈔。警方亦發現相關案件中，涉案人士使用3組號碼相同，偽冒香港滙豐銀行、中國銀行及渣打銀行發行的鈔票，並往往選擇晚上犯案，藉由昏暗環境增加犯案成功的機會。另於前日(2月28日)清晨時分，其中一名主要涉案人曾夥同另一名男子於大埔區一店舖向職員收取保護費。

大埔警區刑事調查隊於前日起一連兩日展開搜捕行動，在大埔區以涉嫌「行使偽製紙幣及硬幣」及「勒索」罪拘捕2名分別23歲和32歲本地男子，懷疑與上述6宗行使偽鈔案及1宗勒索案有關。行動中，警方檢獲11張面值500港元偽鈔，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。警方提醒市民，交易時應注意紙幣的防偽特徵，以免墮入偽鈔騙案陷阱。