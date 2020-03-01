疑坐「疫監」夫婦外出釣魚　市民憂播毒斥檢疫如虛設

港府在上月初起實施強制檢疫令，惟今日(1日)疑似再發生「逃疫」事件，涉事男子在巴士上旁若無人大聲講電話，自稱正受檢疫，偷偷與妻子外出到九龍城釣魚。各界齊轟檢疫令如同虛設，署方未有做好檢查及教育工作，增加社區傳播風險。衞生署回應表示，若有人違反禁令擅離住所或拒絕聽從政府部門指示，威脅社區健康，相關部門會跟進，例如口頭警告、發警告信、或要求隔離者佩戴電子手環等。

東網讀者黃先生指，今午乘搭新巴796C前往將軍澳，當時坐在巴士下層。一對年約60歲的男女約在下午1時於譽．港灣上車，坐於黃的旁邊，而該名男子講電話時毫不掩飾地自稱正受隔離。由於該對夫婦於將軍澳唐明苑仍未落車，故黃估計他們可能住在尚德廣場、寶盈花園及清水灣半島一帶。

黃落車後隨即致電予衞生防護中心，中心着他報警。黃其後致電將軍澳警署及報案中心，暫未能成功報案。黃認為，檢疫令如同虛設，直斥衞生署無有效措施確保受檢疫人士有遵守法例，「由得啲隱形病人周圍走，我可能會中招，感覺好唔安全」。

議員陳凱欣認為，事件反映檢疫措施存在漏洞，靠市民舉報「逃疫」並將之由執法人員跟進的做法亦不理想，因衞生署本身已有名單，容易追蹤有關人士，他們亦有責任向檢疫人士解釋風險。隨着愈來愈多人接受隔離，政府應盡快推出更多電子手環，加強檢疫工作。