西灣河兄弟遭斬傷案件涉報復　警拉5男包括捱刀胞弟

上週五(2月28日)凌晨零時許，西灣河現場海寧街8至10號一間已打烊的居酒屋發生斬人血案，反黑組經一番調查，先後拘捕合共5名男子。事發當晚，2名店東與數名友人在店內與一對姓蔡兄弟洽談頂讓店舖事宜。期間，一批為數約8至10名口罩大漢持刀及鐵通衝入店內，向蔡氏兄弟(17及26歲)施襲，兇徒傷人後往筲箕灣道方向逃去。

26歲兄長手部骨折及左大腿受傷流血，其17歲胞弟膝蓋受傷。警員封鎖現場調查，店內遺有血漬，而店外行人路留有一個啹喀刀套。東區警區刑事調查隊跟進案件，於案發翌日(2月29日)及昨日(3月1日)，在柴灣區拘捕4名涉嫌傷人的男子(17歲至23歲)，當中包括一名18歲男子；根據調查顯示，該男子較早前跟姓蔡(17歲)男事主曾結怨。

事緣於上周四(27日)晚上約10時左右，蔡在居酒屋附近曾夥同另外兩男子，用手襲擊上述該名18歲男子，遇襲男子受傷送院治理；警方昨日(3月1日)亦以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」將蔡拘捕扣查，2宗案件交由東區反三合會行動組跟進調查。