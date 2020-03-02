東方日報A1：官媒指起訴黎智英彰顯港法治　市民斥黎人渣法理難容

壹傳媒黎智英因涉嫌刑事恐嚇東方報業集團男記者，以及涉嫌參與去年八三一遊行，於上周五（2月28日）被警方拘捕，並落案控告他兩項罪名。不論內地官媒或香港市民齊炮轟黎智英禍亂香港，內地官媒形容拘捕「叛國亂港四人幫」之首黎智英，是對香港法治精神的彰顯。昨日再有多批市民自發到黎智英的何文田寓所及壹傳媒大樓外抗議，大鬧黎漢奸走狗及人渣。同為被控的民主黨前主席楊森昨連同數名男女，不避嫌到訪黎智英家中。

內地官媒發表評論文章，形容對「叛國亂港四人幫」之一的黎智英進行拘捕和起訴，是對香港法治精神的彰顯，批評香港和西方一些政客對此說三道四，不但完全站不住腳，更是對法治的攻擊與干擾。文章指出，起訴黎智英的罪名有二，其中依非法集結罪嫌起訴是完全合理，而黎作為媒體經營者，自然知道媒體對於保障公眾知情權的意義，亦清楚記者在採訪中的應有權利，黎對一個媒體從業者的惡意威脅、粗語相向，毫無疑問構成「刑事恐嚇」罪的嫌疑。

文章認為，香港警方在證據確鑿的基礎上合法合理執行任務，律政司對黎智英提出的兩項起訴也嚴格遵循法律程序；一些反中亂港分子大放厥詞，瘋狂叫囂，妄稱這是「政治報復」、「秋後算帳」，這些政客無非想借此掩蓋內心恐懼，妄想逃避終將面臨的法律審判。

文章批評，某些西方政客與亂港分子一唱一和，粉飾和包庇黎智英的不法行為，粗暴干涉香港特區的法治和司法獨立，可見香港近年亂象和法治精神被蠶食，是有更深刻的根源；值得警惕的是，一些政客炮製所謂「違法達義」、「政治檢控」等怪論誤導年輕人，令暴力事件層出不窮，反問如讓黎智英逍遙法外，香港法治精神何存？

文章強調，對黎智英的拘捕和起訴恰恰展現香港社會不畏歪理和撥亂反正的勇氣；相信特區政府司法機構對黎等依法作出公正審判，不但將彰顯法律正義、有效止暴制亂，更將維護香港長治久安的最根本基石。

另一邊廂，約十多名市民昨到黎智英位於何文田嘉道理道的寓所外示威，抗議「五毒俱全」的黎是叛國亂港，屬證據確鑿，要求絕不能放過宣稱為美國利益而戰的黎智英。示威者在場拉起寫有「漢奸走狗黎智英 禍亂香港罪不輕」、「刑事恐嚇 繩之於法」等的橫額及標語牌，並高叫口號。

示威發起人鍾先生批評，黎智英一直涉嫌利用西方提供的資金，來參與種種亂港賣國的可恥行為，包括涉嫌用金錢來操控泛民政客及「黑金」收買政治團體，甚至宗教人士等。另一示威者周先生表示，黎智英恐嚇東方記者，無法無天，有相有片影到黎的無恥行為，希望警方嚴正執法。示威期間，同為被控的民主黨前主席楊森連同數名男女，從黎寓所分批乘兩架私家車離開，期間不發一言。

昨日壹傳媒大樓外亦有約二十多名市民高呼黎智英是「人渣」、「出賣香港」等口號，又舉起「賣國亂港 天理難容」及「非法集結罪有應得」等橫額。一行人之後又繞着大樓步行，繼續舉起橫額及叫口號，炮轟黎恐嚇記者，法理難容。

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