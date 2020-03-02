東方民調：巨額財赤硬推明日大嶼　港人陪葬

政府派錢濟民的同時，香港財政赤字亦攀上歷史高峰，惟港府無視財赤繼續硬推明日大嶼；再燒四億多元予律政司推廣法治。政府又拒撤樓市辣招，錯過激活樓市及刺激經濟的契機。有關注團體形容明日大嶼好比「危機島」，造價勢必超支，容易將港人拉入無底深潭，有學者則批評政府「應做唔做」，浪費公帑。

香港財政狀況已亮起紅燈，預算案預告下年度會有近一千三百九十一億元赤字，但政府仍硬推估算造價達六千二百四十億元的明日大嶼填海計劃。明日大嶼被質疑「遠水難救近火」，計劃問題多多，包括隨時超支、人工島或現飄移、海沙不足等問題，但港府仍堅持為此掏空庫房，猶如掟錢落海。

全港還有大批閒置土地未納入發展，如棕地、空置工廈及工業邨內閒置地等，「大把土地」可作發展，政府偏偏一意孤行採用填海造地，令人費解。守護大嶼聯盟召集人謝世傑批評，政府續推明日大嶼就如與民為敵，又形容計劃下擬建的人工島好比「危機島」，此計劃目前僅有初步造價估算，日後隨着工料及成本上漲，隨時超支至一萬億元埋單。

政府財政現赤字，但卻在預算案預留四億五千萬元予律政司推廣法治，將成立專責委員會負責統籌，惟目前並未有確實的推行日子。理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，有關計劃目前連基本定位也沒有，轟律政司司長鄭若驊空談法治。香港法治淪亡源於她失職，其身不正，帶頭破壞法治，只要她下台，就不必花錢推廣法治，斥政府「應做唔做」。

新冠肺炎疫症衝擊香港樓市，地產界普遍認為樓市正陷困境，政府是時候撤辣，但政府沒有在預算案提出任何措施回應相關訴求，市場擔心不撤辣將令樓市及經濟進一步轉差。有資深投資者認為，疫情之下香港企業正出現「斷崖式萎縮」，幾乎各行各業也受重創，情況比○三年沙士期間更嚴峻。認為目前香港已經民不聊生，政府可透過激活樓市交投刺激經濟，讓業主們賣樓套現，救公司、救打工仔及救家庭、盡量減少破產及失業個案。