東方民調：樓市無意撤辣　難擋經濟下滑

受反修例示威及疫症夾擊，香港經濟急速轉壞，政府新一份財政預算案推出逾千億元措施，包括派錢濟民，但同時令下年度財赤攀上歷史新高。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者表示，預算案審時度勢，紓解民困，希望盡快派錢解燃眉之急，最擔心因被政治化而拖延派發。受訪者同時憂慮政府繼續硬推明日大嶼會加劇財赤情況，最終要納稅人填氹，直言寧願派錢照顧民生，好過倒錢落海；而政府拒撤樓市「辣招」，恐令經濟進一步轉差。

裁員結業潮一觸即發之際，新一份財政預算案提出多項逆周期措施，涉款逾一千二百億元，其中更順應民意，向十八歲或以上的香港永久性居民發放一萬元，涉款七百一十億元，市民最快暑假「有錢落袋」。預算案滿意度創下近十年來最高，連帶財政司司長陳茂波民望亦大幅反彈。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問四百四十九名十八歲或以上市民，結果顯示，對新一份財政預算案，三成九表示，能紓解民困；兩成四形容是審時度勢，應對暴疫；一成九則指，幫漏失業大軍，應補漏拾遺。

預算案向滿十八歲永久居民派錢一萬元，三成五希望加快派錢，解燃眉之急；另三成五亦憂被政治化，拖延派發；兩成四認為，應簡化程序，避免亂象。

庫房亮起紅燈，惟政府仍繼續硬推逾六千億元造價的明日大嶼，三成一受訪者批評政府無善用閒置地，浪費公帑填海；兩成九坦言寧願派錢，勿倒落海；一成一擔心超支掏空庫房，政府有排輸。

面對未來數年財赤危機，政府研開徵新稅項、調整稅率，以及逐步減少紓困措施，三成二受訪者批評無善用公帑改善民生；兩成二憂搵納稅人填氹；一成八恐出現結構性赤字。

經濟衰退隨時牽連樓市，負資產再現，但政府仍無意逐步撤銷樓市辣招，三成三受訪者感到，樓市未鬆綁，市民難上車；兩成二擔心，恐令經濟進一步轉差；一成六指撤辣助增交投，防斷崖式下挫。

預算案預留四億多元予律政司推廣法治，三成四受訪者認為多此一舉，律政司失職害法治；兩成八直指，炒律政司司長鄭若驊才能改善法治；一成二轟是亂花錢，「應做唔做」。

綜觀情況，大部分受訪者認為，新一份預算案推出多項逆周期措施，是審時度勢應對暴疫，「全民派錢」有助紓解民困，但同時憂慮政府面對未來數年財政赤字，故使用公帑必須步步為營，硬推明日大嶼恐屬不智。