網民熱話：搭霸王的士走數$142　網民怒斥落井下石

新冠肺炎疫情下，的士司機生意慘淡，再遇上「霸王客」，更加是雪上加霜。近日有的士司機就遇上一對男女乘客，二人在到達目的地後，便奪門逃去，司機雖曾落車追數，可惜卻是失敗不回。二人行徑就惹來網民圍攻，「的士生意都唔好，何必要呃司機錢呀！」

事發於上周一（24日）傍晚約6時，自稱是受害的士司機朋友的網民在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載車Cam片，又貼文稱：「死Cheap精，冇錢就唔好學人搭的士啦，各行各業已經夠慘...辛苦錢嚟㗎，真係好嬲！。

片段所見，該對戴上口罩的男女在馬鞍山登上的士後，表示要前往深水埗醫局街。期間女方一度拉下口罩玩電話，似無懼真面目示人。當抵達目的地後，女方趁司機停車率先開啟車門落車，當的士司機轉頭準備向男方收錢時，對方卻奪門而去，司機一度大喝「先生，未畀錢喎」，對方卻未理會，司機惟有落車追截。發文者事後補充，「最後係收唔到錢，司機追出去一路話：先生未畀錢呀」，又指「兩名乘客分開兩邊走」。

根據司機展示的單據，該程車費是$141.9，有網民認為其手法屬「慣匪」，應該報警處理，又指「依家咁嘅環境，的士都難撈」、「分開落車有預謀坐覇王車」。不過有人認為司機亦有責任，「點解唔鎖門先？」

網民有話說：

Jack Bok：兩個X街，無錢學咩人搭的士！！行路啦！！

Tommy Ding：可能佢哋有錢，但有錢都唔會畀嗰隻，搭霸王的搭出癮都未定

Wayne Ng：無鎖門後果

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