陳茂波突稱派1萬元市民7月落袋　議員憂得個講字做唔到

財政預算案於上月26日出爐，當中政府宣布向18歲或以上的香港永久性居民發放1萬港元，但市民何時可收到錢，一直是未知之數。

之前講過市民在暑假拿到錢的財政司司長陳茂波，今(2日)表示計劃將於7月初接受申請發放現金的申請，更期望同一個月內能夠陸續發放有關款項，相關措施是希望疫情過後市民有多些錢消費，讓市民出來振興經濟、支持中小企商戶和社企。

議員葛珮帆就認為，派錢愈快愈好，但對政府是否可如期在7月派錢感到擔憂，因政府仍要面對抗疫等工作，恐未必能夠如期落實，又冀政府吸取上次派發4000港元的經驗，是次派錢的程序可愈簡單愈好。她又認為，政府在派錢期間，應同時與商界舉辦大型活動，推動市民在本地消費，惟目前仍未見有相關計劃，「好似有啲慢」。

其實財經事務及庫務局局長劉怡翔上周五(2月28日)曾表示，若預算案在立法會順利通過，應可在8月將錢派到市民手上。觀乎上次關愛基金派4000元派到天怒人怨，政府今次宣布派錢1星期都已經有不同說法，市民應繼續留意。