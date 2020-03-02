居屋揀樓重啟圍膠防疫　市民：經濟差買樓很大掙扎

房委會限制每組揀樓人士只可安排兩人出席。(羅錦鴻攝)

受疫情影響，居屋2019暫停揀樓約5星期，今日(2日)開始恢復揀樓。房屋委員會安排每位到樂富揀樓的市民接受紅外線體溫探測，詢問處亦圍上透明膠，每組揀樓人士只可安排兩人出席，進入揀樓區及簡介室人士須戴上口罩。

今日全日只設有兩個揀樓時段，早上10時約50人出席揀樓。今早到場揀樓的吳先生以白表家庭申請，一家四口計劃購買馬鞍山錦暉苑兩房單位，他直言曾抽居屋多達10次，但未能成功抽中，今次終於抽中第二個號碼，但經濟不景加上疫情，直言這個時勢買樓很大掙扎，「心情都係十五十六、經濟咁差，驚到時唔知點」。

從事升降機維修的吳先生指最擔心裁員，「03年沙士都試過公司裁員，我唔中咋，如果一下子裁員，供緊樓就煩，屋企得我一個做嘢，但係煮到埋嚟先食囉」。吳先生一家現時與父母，合共6人同住300呎公屋，希望購買居屋後空間更多，讓小朋友有獨立房間。

另一到場揀樓的陳先生與太太計劃購買將軍澳雍明苑一房單位，他表示雖然經濟下滑，但工作尚算穩定，「擔心唔到咁多，始終都要住㗎」。他又指現時私人市場樓價非常高昂，居屋相對便宜很多，「依家唔買唔知幾時買，都係一個困難嘅決定」。

馮女士與丈夫計劃購買錦暉苑300多呎兩房單位，二人原本居於深水埗100多呎劏房，月租索價7000港元，她直言雖然疫情令從事裝修的丈夫收入減少，但始終想擁有自己物業。

今期居屋有6個屋苑，包括何文田常樂街冠德苑、長沙灣發祥街西凱德苑、荃灣德士古道尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，單位數量較多，更是復售居屋以來最多的一期，售價介乎156萬港元至529萬港元。