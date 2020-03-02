東涌增建1.2萬公屋單位零配套　議員批政府各自為政

多名離島區議員批評當局在新發展區的交通和社區配套不足。(陳亦瀅攝)

港府在東涌擴展區進行填海及土地平整工程，土木工程拓展署計劃在迎東邨附近第103區和第109區開展公營房屋發展計劃，預計可提供逾3000個單位，於2025年至2026年分階段落成。離島區議會今早(2日)召開會議討論，多名區議員批評當局在該區的交通和社區配套不足，質疑部門與部門之間缺乏溝通。

根據房屋署的文件，東涌第103區和第109區鄰近第99區和第100區，預計落成後分別有5800人和4000人居住，並會有幼稚園、泊車位、兒童遊樂場、籃球場、綠化休憩設施。

議員郭平提到，4個區域合共有逾1.2萬個單位，人口約有4萬人，但政府當局未有提及交通配套安排，再加上現時只有1間幼稚園，但未有小學和中學，認為未能滿足需求，擔心會重蹈逸東邨和滿東邨的覆轍，學生需跨區上學。

議員容詠嫦和梁國豪均批評政府部門缺乏溝通，容認為文件中未有提及交通和社區配套安排，反映政府部門是各自為政。梁則指，從文件中可見交通配套不足，質疑部門與部門之間的溝通方式，形容當局制作文件的方式如同「小學生做project」，在制作文件時預備不足。

房屋署總建築師譚瑰儀回應指，土拓署、運輸署等多部門均有溝通，而在交通運輸方面，將於第99區興建交通交匯處，在落成後亦可照顧第103和109區居民需要，而港鐵亦於2018年1月底就東涌線延線提交鐵路項目建議書，現時正作評估。至於教育方面，她表示，在東涌擴展區已預留不少學校地帶，在附近有兩所學校用地，教育局正研究何時開展學校工程。