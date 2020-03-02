14日隔離未完　疑有密切接觸者提早離開駿洋邨

檢疫中心之一的火炭駿洋邨上月20日起接收第一批入住的隔離人士，是來自「鑽石公主號」的第一班包機港人，惟昨晚(1日)有至少20人拖行李篋離開駿洋邨，尚未夠14日隔離期，被質疑是否有人士獲提早完成檢疫。衞生署今日(2日)口頭回覆解釋，隔離日子由密切接觸者最後接觸確診病人當日起計14日，而非由入住日子起計。昨晚完成檢疫的人士並非「鑽石公主號」返港的港人，主要是佛堂及警員飯局相關的密切接觸者。

昨晚11時有至少20人被目擊拖住行李離開駿洋邨，他們排隊等候登記，工作人員亦有在場監督，他們部分乘搭小巴，部分乘的士離開。衞生署表示，駿洋邨除了有「鑽石公主號」的港人入住，亦有來自佛堂福慧精舍及警員飯局相關的密切接觸者。

根據資料，首名確診的48歲男警員發病當日、即上月18日曾出席過同胞退休晚宴，連累同場另外59名警員要被隔離14日，當中約一半人入住駿洋邨，惟根據日子推算，由上月18日至昨日，只有13日，本應今日才完成足夠的14日隔離期。衞生署進一步解釋，指昨晚完成檢疫的並非出席過飯局的警員，而是確診病人的警署同事。