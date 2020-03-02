政Whats噏：北區地區撥款爆罵戰　爭持不下得個吉

北區區議會因爲討論撥款分配定規則先而爆發罵戰。(楊婷攝)

北區區議會社區建設及環境改善委員會今日(2日)召開第二次會議，討論「互助委員會及地區團體」活動撥款申請規則，點知就因爲討論撥款分配定規則先爆發罵戰，各自爭持不下，導致最終個議程需要擱置。

北區區議會主席羅庭德認為，應該先討論撥款分配，決定好資助方向、款額等再傾規則。其他議員好似陳梓峯、周錦豪等都認為要傾好分配先，其中陳話未有方向下討論規則係本末倒置，仲比喻話一個人因為旅程可能有滑雪活動，而特登去學滑雪，學完發覺原來係冇滑雪行程，咁真係浪費時間喇！

但新民主同盟區議員陳惠達就話應先討論撥款規則，因為撥款規則同分配不可混為一談，無論如何撥幾多錢都要區會通過，兩者無衝突咁話。當然議員李冠洪就話議員喺規則方面有咩修改建議嘅話，就盡快修改完交上嚟，大家再盡快討論，講講吓仲話大家都清楚依家係咩板塊主導議會，唔需要嘈咁話。

但點知之後就嘈得更加激烈，羅庭德質問陳惠達做咩咁急想通過，係未又想好似上屆咁蛇齋餅粽？陳惠達聽完，即刻火爆反駁，話羅「老屈」，完全唔尊重佢，亂扣帽子！委員會主席張正皓見形勢唔多對路，急急忙出嚟打圓場暫停罵戰，而議程最終都擱置討論。