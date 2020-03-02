黎智英李卓人楊森落鑊　鄧炳強：只要有犯法就會被捕

壹傳媒黎智英涉嫌恐嚇東方記者，以及和前立法會議員李卓人及楊森涉嫌非法集結被捕。警務處處長鄧炳強今午(2日)強調，無論涉案人有多財雄勢大，有證據顯示該人犯法，警方就會採取行動。

鄧炳強在視察駿洋邨檢疫中心後見記者，被問到黎智英承認自己曾參與其他非法遊行，警方會否考慮作出檢控時，鄧指出警方對每宗案件也會鍥而不捨調查，但強調「無論你影響力有幾大，是否可以影響媒體，你犯法就係犯法，我有證據就要拉你」。他又指警方採取行動，一切是基於是否有人犯法，警方不會理會背景，「有幾多人幫你撐腰，唔好意思，我有證據就會拉你」。

黎智英涉嫌於2017年刑事恐嚇《東方日報》記者，警方經過近兩年半調查，上周五(2月28日)採取上門拘捕行動，並即日落案控告黎智英兩項罪名，當中包括一項刑事恐嚇罪；另外黎智英於去年8月31日，與前立法會議員李卓人及民主黨前主席楊森涉嫌參與未經批准遊行，警方昨晨亦分別上門拘捕李卓人及楊森，並即時落案控告3人參與未經批准的集結罪。3人分別獲准以1000元至5000元保釋，案件定於5月5日在東區法院提堂，而黎智英、李卓人及楊森3人的手機已被警方收起作為證物。根據法例，該2項罪名的最高刑罰均是入獄5年。