割妻手腕致永久傷殘　抑鬱醉夫認傷人罪

從事會計工作的四旬男子，疑與妻子關係轉差及被要求搬離住所，於前年凌晨在喝酒後，以刀強行替妻子割脈，又不理妻子哀求，向妻子連番呼喝「你一定要死」，並指自己亦會同死。惟在妻子失去知覺後，男子卻報警指有人自殺，消防及救護等隨即上門施救。男子事後被捕，今(2日)在高院承認一項有意圖而傷人罪，還押至4月6日量刑，期間待索閱其背景及事主的醫療報告。

41歲被告饒崇正，本被控一項企圖謀殺罪，今獲法庭接納其承認屬交替控罪的有意圖而傷人罪。辯方求情指被告自2016年患有抑鬱，曾接受治療半年，而他自己不自覺其抑鬱問題的嚴重性。被告案發前曾懷疑其妻有濫藥問題及曾拿妻子的毛髮去檢驗，而被告就此與妻對質時，卻反被妻子惡言相向，被告雖亦有向外母談及此事，但亦無法跟進。被告當時或感身處困境，不能走出死胡同，加上酒醉，致做出失常行為犯下本案。據悉，被告早年曾就讀香港大學，後來因家庭問題而並未畢業。

案情指被告與女事主梁泳絲在2009年結婚，二人育有兩名年幼女兒，同居於沙田廣林苑一單位。兩人關係其後轉差，梁獨自睡於廳中梳化。2018年5月10日，即案發前一天，被告曾着梁簽署一些保險文件，及欲與梁談一談。惟梁則着被告搬離住所，被告表示需要數月時間以解決問題。

案發當晚，即5月11日凌晨1時許，梁在廳中梳化睡覺期間，聽見開門聲並相信是被告而沒有理會。廚房接着傳出聲響，梁感到有人從後碰觸她，她轉身驚見被告手持一把刀，被告並拿刀割她的左手腕致血流如注。梁驚恐地按着手腕，又哀求被告不要殺她。被告卻對梁指：「你要去死。」梁又哀求讓她見女兒最後一面，被告再拒絕「唔使喇，你一定要死」，並把梁拖進房中，關上門阻止梁離去，並不斷重複「你一定要死，無機會喇，你等死啦」，及稱「唔使擔心，你死咗之後，我都會死，我有安排㗎喇」，並自割手腕數次，惟梁當時並未見被告有流血。

被告期間曾到廚房拿酒及菜刀，梁乘機呼救，兩人發生糾纏。梁期間一度拿起手機並欲打開窗呼救，卻因滑了一下致電話跌出窗外。梁及後感到頭部被硬物襲擊並失去知覺，醒來已在急救中。

在同日凌晨3時許，被告致電指有一名約40歲人士自殺及昏迷，並在電話中大聲指「佢就死喇」便收線。消防及救護等到場，見梁下身沒有衣服，滿身酒氣的被告着對方「幫我睇吓佢仲有無呼吸脈博」，救護其後將梁送院。梁的左手腕刀傷幾及見骨，嘴、耳等亦有多處刀傷，醫療報告指梁的左手前臂神經有永久傷殘。而警方事後在場調查時，有鄰居曾聽到單位傳出女聲呼救聲及有男聲呼喝「八婆」。