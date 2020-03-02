部分公務員一周返2日避疫　戴口罩帶飯買外賣自保

在新冠肺炎疫情仍然持續下，港府今(2日)起逐漸恢復公共服務，其中灣仔政府大樓及入境事務大樓，大批公務員陸續返回辦公室工作。有公務員表示部門採取彈性工作安排，暫定一周工作2日；亦有公務員表示每日獲發一個口罩，因擔憂外出午膳會染上病毒，將盡量帶飯或買外賣。

在稅務大樓工作的李小姐表示，大樓各部門會按需要彈性安排工作日數，其所在部門採取輪班制，暫定一周工作2日。她又指，進入辦公室前需要先測量體溫，上司亦會建議她戴上口罩，以及減少與他人面對面接觸。因擔心午膳時不慎感染新冠肺炎，李打算在疫情平息前均會買外賣回辦公室享用。

戴上CSI口罩的公務員陳先生指出，上周六接到相關復工通知，當中列明辦公室有體溫測量工具，部門亦會派發口罩及酒精搓手液等消毒用品，目前每人每日可取一個口罩，部門同時派員於辦公室巡視，確保所有同事均戴上口罩。他又指，疫情未止，自己亦擔憂會染上病毒，會盡量帶飯或外賣午餐。

到場處理移民稅款的何先生指出，原定上周處理有關稅項，惟當時政府尚未復工，被迫延後一周處理，今日需等候約20分鐘，過程尚算流暢。雖然人流較多，何表示在場人士均戴上口罩，清潔人員亦會定時消毒，認為衞生情況不俗，不太擔心感染。蔡先生到場繳交利得税表格，他指今日是政府首日復工，擔心人流多增加感染風險，故特意避開早上人潮，下午才到場。

位於灣仔柯布連道一帶的食肆向來廣受附近打工仔歡迎，午市生意因早前停工大受影響。於柯布連道營業十多年的「樂樺工房」經理洪先生指出，生意額自疫情開始後大減約50%，公務員復工有少許幫助，外賣食客較以往兩三周稍多，但仍未能彌補下跌的生意額。