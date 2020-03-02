網民熱話：P牌司機連環違規　綠公仔照衝行人過路處　

P牌司機揸車，有時表現可以相當嚇人。日前有P牌司機無視交通規則，不但違規左轉，更懶理行人交通燈已亮起「綠公仔」，強衝行人過路處，在行人間駛過，行徑令人咋舌。網民看過後直呼：「唔可以放過佢」。

網民Wong Wong上周六(29日)於Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」分享有關片段，事發在當晚約8時，現場是旺角彌敦道，該輛掛有P牌的白色私家車原本沿右線行駛，但在交通燈前，突然連切兩條行車線，駛向左線。從片中可見，左線地面標示只准前進的箭嘴，但P牌司機卻左轉入窩打老道。當時窩打老道行人交通燈已亮起「綠公仔」，不少行人正橫過馬路，但P牌司機一於懶理，繼續前進，在人流間駛過。期間有目擊司機見狀，響按提醒，惟P牌司機照樣衝燈。貼文忍不住向涉事司機喊話：「希望你真係識揸車」，又表示已與警方聯絡。

短片發布後，網民直言涉事司機「可以重新考過(車牌)」；有人直指司機行徑誇張：「有行人仲過緊馬路...真係黐線」；有留言表示不可姑息：「放生佢，害咗下一個」。

網民有話說：

Wing Chi：咁都得，夜晚博大霧

Gino Yim：真係見有路就行，唔使諗

Shing Chan：我懷疑佢是無牌的

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