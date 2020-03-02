議員稱陳彥霖母反對公園以女兒命名　要求區會撤動議

曾參與反修例集會的15歲少女陳彥霖，去年9月失蹤後被發現浮屍海面，疑團未解惹來坊間揣測，有將軍澳民主派區議員早前動議把將軍澳72區休憩設施，命名為「陳彥霖紀念公園」。民建聯議員葛珮帆和張國鈞今(2日)聲稱，受陳母委託發表公開信，反對以其女兒的名字為公園命名，將陳彥霖之死與反修例示威掛鈎，惟陳母未有出席記者會。

葛珮帆和張國鈞手持陳彥霖的媽媽何女士的公開信，以及何女士委託張國鈞向將軍澳全體區議員和康文署發出的兩封律師信，要求提出命名建議的議員柯耀林和陸平才，在明日將軍澳區議會會議撤回動議，並向陳彥霖家人道歉。葛批評提出動議的議員做法魯莽，有不少將軍澳居民和社會公眾對動議表示不安和憤怒，將會發起網上聯署行動。

何女士公開信指，失去女兒後心如刀割，自己本來想放下悲傷向前走，惟今次的公園命名動議，未有徵詢過她和家人的意願，一再撕開他們的傷口，在傷口上灑鹽。她不希望有人消費女兒之死，「利用我女兒為自己套上光環」，希望大家放下仇恨，讓香港社會回復安寧。葛又引述何說，警方調查後確信案件無可疑，認為將女兒離世與反修例示威扣連，並將公園命名為「陳彥霖紀念公園」，是罔顧事實。

被問到為何女士未有出席記者會，葛珮帆指，何女士早前接受電視台訪問後，一直被騷擾和監視，造成很大困擾，甚至被迫搬離居所，因此透過朋友委託他們表達意願。至於何女士身份一直備受質疑，張國鈞則指，已小心地核實何女士的身份、與陳彥霖的母女關係證明文件，確定何女士的而且確是陳母，並反問道：「唔明白點解坊間可以質疑佢兩母女嘅關係，因為政治理念唔同就可以質疑佢？」張又強調，自己是「不加不減」，完全按照何女士意願撰寫律師信，何女士已簽署委托書和事先閱讀草稿。