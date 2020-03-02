成員公司指控用財技營造虧蝕　美亞娛樂遭索償

從事影視製作及影碟發行的美亞娛樂集團，其中一間集團成員公司被法庭下令清盤後，向集團其他公司及負責人入稟興訟，指控集團運用財技，刻意造成原告公司虧蝕，以規避向第三者付款的責任。原告公司現在要求法庭裁定其原負責人違反董事誠信責任，需連同集團其他公司向原告公司賠償。案件今天(2日)於高院原訟庭開審。

本案主審法官，上星期首次使用電話會議，跟與訟雙方進行指示聆訊。到今日正式開審，雙方律師都有出庭。上周司法機構公布最新指示，除非法官另有要求，否則所有到庭人士必須全程配戴口罩。不過今早法官在聽取法庭速記員的說法後，決定准許大律師在陳詞時可以脫口罩，以確保速記員可以聽清楚大律師說話。

本案原本之原告數碼動力影音科技有限公司，曾經是美亞娛樂集團的成員公司。不過它因被強制清盤，法庭早前下令由另一間利保亞洲有限公司接手處理今次訴訟。至於案中被告，則包括美亞娛樂資訊集團有限公司、其董事總經理唐慶枝、美亞(香港)有限公司、及銀運科技有限公司。案件今早由原告方作開案陳詞，下午則會由被告方開案，明天開始傳召證人。

原告大律師開案時表示，原告於1997年11月成立，負責為集團生產CD、VCD及DVD等不同類型的光碟產品。按照製造牌照合約，它需按生產光碟的數量，向擁有技術專利的飛利浦公司繳交牌照費。不過被告刻意將製成品以低於成本價售予集團其他公司，又把製造光碟的器材轉手，利用會計技巧造成原告生意蝕本，又無資產無法償債的情況。大律師亦指被告刻意拖延將情況通報飛利浦，唐則為了逃避相關責任，於涉事時間辭任原告董事職務，但實際上成為影子董事，實際上仍然管理原告業務。原告指被告有關做法不誠實，應該作出賠償。

被告美亞娛樂資訊集團一方下午作開案陳詞。被告的代表大律師引用多宗案例，指出原告方指被告涉及不誠實甚至詐騙，是極其嚴重的指控，原告必須在訴狀提供指控的詳細資料，到審訊時法庭對有關證供的要求亦會較一般指控更為嚴格。大律師認為，原告在這兩方面都未達到應有的標準。

被告大律師表示，如果一間公司是一個集團內的成員，法庭在衡量其利益時，應當以集團整體作考量，而非將單一公司獨立處理。以此角度來看，原告指控被告將原告生產的光碟賤買以製造虧蝕的說法便不能成立。而原告把貨物賣給集團內其他公司，本身亦不是不合理的做法。

聆訊明天(3日)繼續，將由原告傳召證人作供。後日(4日)將有會計專家證人於莫斯科透過視像系統作證。