47名滯留湖北居民料周六乘包機　返抵澳門後須隔離14日

湖北多個城市封閉後，澳門政府計劃周六(7日)派包機接載滯留湖北的澳門居民。澳門旅遊局執照及監察廳廳長陳露表示，截至今日(2日)，共收到172名在湖北省的澳門居民及隨行家屬求助，其中涉及26個家團共47人表示願意隨包機返回澳門，但仍要評估他們健康狀況決定是否可以上機，政府亦會聯絡涉及兒童、長者和長期病患的家團，了解他們的情況。

另澳門衞生局局長李展潤指出，澳門第一波疫情傳播已較穩定，已有27天未有新增個案，而武漢的疫情亦已稍為穩定，新增個案大幅減少，在當地政府抗疫工作稍為鬆弛下，具備條件協助澳門的工作，前往機場受感染的風險亦較低，因此現時是接回在湖北的澳門居民較合適的時機和較具備條件。

對於滯留湖北的澳門居民將返回澳門，李表示，當局會想方設法將該批澳門居民返澳帶來的風險降到最低，同時將澳門承受風險都減到最低，當局正開展非醫護人員的培訓工作，包括穿上保護衣和佩戴 N95口罩的方法等。

李又重申，當局會周密預計，包括評估澳門居民可上機條件，例如沒有密切接觸史，沒有病徵和穿好全套保護衣等，相關人士在抵達澳門後要到路環高頂公共臨床衞生中心隔離14天。