國泰向機師學員「開刀」　約百人暫停培訓失業兼失學

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜中跌出三甲的國泰航空，繼早前因應新冠肺炎疫情大幅削減航班及要求員工放無薪假後，近日再向其出資培訓的機師學員「開刀」。

消息指，國泰及國泰港龍要求約百名正在澳洲受訓的機師學員暫停訓練並返港，同時要求未出發前往澳洲受訓的學員押後出發。受影響學員中有人本身是公務員、工程師及銀行家，他們為了圓飛行夢而辭工，現時卻被國泰「一鋪撬起」，變成失業兼失學。國泰回覆時承認暫停6班機師學員的培訓課程，以及押後2班機師培訓班。

國泰回覆東網查詢時確認，已通知機師學員，暫停若干於澳洲阿德萊德進行的飛行訓練課程，直至另行通知，有關休課涉及已於2019年第4季開課的4個國泰航空及2個國泰港龍航空機師培訓課程。此外，尚未開課的2個國泰航空及1個國泰港龍航空機師培訓課程亦將會順延。

國泰稱，仍致力投放資源於見習機師培訓課程，以達致培訓更多本地機師的長遠目標，今年較早期間已開課的見習機師課程仍如期進行。國泰指，明白有關決定會令受影響的機師學員失望，但在此極為艱難的時刻，必須採取果斷行動，包括凍結招聘、鼓勵員工放取無薪假、重訂工作計劃的優先次序，以及延遲所有非關鍵開支等等。