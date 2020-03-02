去年第4季零售總量按年跌24%　跌幅有紀錄以來最大

香港去年受修例風波活動影響，下半年嚴重打擊經濟氣氛；踏入2020年，本地經濟又因新冠肺炎疫情而進一步受到打擊，1月訪港人次按年跌幅為52.7%。根據入境事務處資料顯示，2月份跌幅急劇惡化至超過90%。鑑於嚴峻的內外形勢，今年本地經濟上半年持續衰退風險相當高，失業率壓力增加。

政府經濟顧問辦公室向財委會提供的文件指，本地社會暴力事件嚴重打擊去年下半年經濟氣氛，以及與消費及旅遊相關活動。零售業銷售總量的按年跌幅由在第4季進一步擴大至約24%，是有紀錄以來最大跌幅。

食肆總收益的實質跌幅由第2季的2.7%顯著擴大至第4季的16%。訪港旅客方面打擊最大，旅客人次由第2季按年上升10.9%急轉至第3季下跌26.0%，跌幅在第4季顯著擴大至50.5%。酒店業方面，住宿服務行業的業務收益按年跌幅由第2季的0.9%急速擴大至第3季的19.3%，第4季的跌幅應更為急劇。

本已疲弱的香港經濟在2019年下半年急劇轉差，全年合計收縮1.2%，是自2009年以來首次錄得年度跌幅。去年下半年經濟收縮的主因，估計是因為受零售、餐飲和酒店業的業務，以及訪港旅客引致的額外跌幅所致。

踏入2020年，新冠病毒疫情令香港經濟受到進一步打擊。疫情料會影響亞洲區內的旅遊、生產活動、貨運安排和供應鏈運作，以至整體經濟增長。因此，香港的對外貿易也難免受到影響。