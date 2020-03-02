批美聲援黎智英踐踏港司法　周浩鼎斥政治檢控說法「老屈」

楊森(左起)、黎智英及李卓人日前先後被警方拘捕。

警方早前拘捕壹傳媒創辦人黎智英、前立法會議員李卓人與民主黨前主席楊森，但美國國務院突然發表聲明，提醒港府切勿作政治檢控。議員周浩鼎今(2日)直斥外國勢力踐踏香港的司法制度，誤導市民可以借政治檢控為藉口而坐擁「司法保護傘」，呼籲港府盡快澄清事件。

周浩鼎在網絡社交平台上載短片，批評外國勢力公然干預中國內政、踐踏香港司法制度。他指，警方早前因黎智英、李卓人及楊森涉嫌參與去年的非法集會，而黎智英另涉嫌刑事恐嚇東方報業集團記者案。他認為在香港司法制度之下，警方依法辦事、律政司依法檢控，而裁決則給予法庭獨立審判，但美國國務院現時稱非常關注，質疑會令人認為事件屬政治打壓，批評美國國務院的表述是「亂扣帽子」，誣衊港府作「政治檢控」。

他又指，美國國務院的說法是「老屈」、容易誤導群眾，亦向香港社會釋出錯誤訊息，令市民以為涉嫌違法的人，以及曾參與暴亂的示威者也可以借政治檢控為藉口而坐擁「司法保護傘」，不需要受到法律制裁。他指摘美國國務院縱容暴力發生，對香港法治造成非常大的傷害，變相鼓吹包庇暴力，後果不堪設想。最後，他呼籲港府盡快澄清事件，以維護香港聲譽。