經營比沙士時期更差憂生計　運輸業要求政府支援

政府上月底因應新冠肺炎疫情肆虐影響全港各行各業，宣布成立300億港元「防疫抗疫基金」，但基金未有顧及物流及交通運輸業界。有政黨和工會今午(2日)約見運輸及房屋局局長陳帆，要求政府帶頭為業界成立「物流運輸業關懷基金」，又建議機管局向機場工人發放現金券等支援措施。

議員陸頌雄聯同工聯會物流及交通行業委員會代表與陳會面後表示，近日收到不少來自航空、汽車、鐵路及海港等界別的工人反映，受疫情影響被僱主要求放無薪假或被解僱，對生計大感憂慮。陸指，受疫情和暴力示威影響，香港各口岸人流數量大減，陸路關口只是以往人流1/30，機場也只剩1/8，至於對外的海運更是接近零，認為現時物流及運輸業界的經營情況「比沙士時期更差」。

香港民用航空事業職工總會主席張樞宏表示，香港航運量大幅下降，不少業界工人開工日數減少。他指，機管局每年坐擁數十億盈餘，希望陳帆可向機管局轉達，業界期望向機場工人發放在機場內使用的現金券。張續稱，由於往返機場的交通費用昂貴，期望政府可取消現時的公共交通費用補貼計劃的下限要求，讓工人實報實銷交通費。

汽車交通運輸業總工會主席陳兆華則指，全港幼稚園及小學仍未復課，校巴司機近月可謂「零收入」，但他們仍須每月支付供車費用，經濟負擔不勝負荷，建議政府倣效2003年沙士期間的做法，容許「搵食車」停供車3至6個月，以度過難關。陸頌雄引述陳帆認為機場現金券的建議「好實際」，並持正面態度，張樞宏則透露陳將約見機管局討論相關事宜的可行性。

此外，陸再次促請政府牽引運輸業內具能力的商家，設立「物流運輸業關愛基金」，並暗批政府擔心基金開支問題，不滿政府面對問題的反應是「提出疑問」而非「解決問題」。