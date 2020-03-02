黎智英次子餐廳二手檸茶奉客　食署接3投訴教育負責人

壹傳媒黎智英次子黎耀恩在中環開設的茶餐廳「四季常餐」，早前爆出將客人飲過的凍檸茶再給另一位客人飲，引起全城鬧爆，被批評加劇病毒傳播。雖然餐廳已在網絡社交平台上道歉，但不少網民連日仍在其專頁留言批評。食物環境衞生署表示，近日共接獲3宗與查詢事宜相關的投訴，署方已派員到該食肆調查，其衞生情況尚可，人員已向負責人給予衞生教育，提醒他們須時刻注意食物安全，以及個人和環境衞生。

食環署續指，食環人員會對持牌食肆進行定期巡查，確保食物業經營者時刻遵守相關法例，以及發牌及持牌條件。過去一年，署方未有就該間食肆違反食物業規例而作出檢控。

「四季常餐」的二手凍檸茶事件在網上熱爆，有網民指曾在該餐廳要求少甜的凍檸檬茶，但獲送上偏甜的凍檸檬茶，雖然職員在客人投訴後取走該杯凍檸檬茶，但被發現該杯二手凍檸茶竟轉供其他客人飲用。

四季常餐隨即在Facebook專頁認錯，不過至今仍有不少網民在其專頁追擊，坦言「聽見都嘔心」，有人更諷刺可推出名為「二手飯」的食品，甚至改名為「二手常餐」，至今有逾1100百個留言，更有逾700個「嬲嬲」。