內地新冠肺炎確診破8萬宗　病愈再中招惹擔憂

新冠肺炎持續在全球擴散，各國確診病例數字急速上升，惟中國確診病例增速放緩，周一（3月2日）單日新增確診及死亡病例分別為125宗，單日新增31宗死亡病例均來自湖北省。目前全國累計確診總數80151宗，死亡病例2943宗，疑似病例僅餘587宗，累計超過47204人治愈出院。

雖然確診病例增速放緩，惟重災區湖北武漢市仍處於「封城」狀態，愈來愈多滯留武漢的外省人接近「彈盡糧絕」，有人把親戚吃窮，有人被迫停工住在酒店內，每天支付房費；對此，武漢市政府宣布，外地滯留者每人可申領3000元人民幣（約3413港元）政府臨時救助，希望可為民眾紓困。

另一方面，多地陸續出現康復患者「復陽」情況，部分病患出院後，核酸檢測再呈陽性，需再次入院觀察。外界擔心，「復陽」患者或為抗疫工作埋下隱憂。

不斷更新（香港時間）︰

0820 湖北周一單日新增114宗確診個案，新增死亡病例31宗，其中24人來自武漢。

0000 天津再多2名出院患者核酸檢測「復陽」，需再度入院觀察。