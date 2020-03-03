探射燈：黑暴毀香江　逾21億維修費市民埋單

歷時逾半年的修例風暴令滿城殘破，為社會帶來有形及無形的破壞，「有形」破壞所涉及的維修費用至少逾21億港元公帑，全由市民埋單。有學者指，破壞者和政府在事件上都有責任，將來若有證據，當局應向破壞者民事索償，免要納稅人承擔費用。

要由市民埋單的費用中，警員逾時工作津貼數字驚人，涉及的開支已達9.5億港元。示威更蔓延至多間大學，城大估計單在設備方面已損失過億元。被圍封13日的理大及需重新鋪設運動場草皮的中大，料復修費至少較城大高逾倍，估計僅該3間大學復修費至少需5億港元。

港鐵設施亦損失慘重，港鐵早前披露，去年因社會事件帶來的負面財務影響共16億港元，其中截至去年11月車站設施復修費已高達5億港元，作為大股東的港府難免受牽連。至於立法會、欄杆、交通燈、燈柱及路磚等公物被瘋狂破壞，加上智慧燈柱、紅隧封閉損失、紅隧維修工資、免費渡輪，開支共逾1.93億港元。

「破壞者責任最大，官員處理唔好亦有責任。」香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，有關破壞構成龐大維修費用，當局若有證據，他日應向相關人士追討。