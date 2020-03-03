探射燈：港府自保靠水馬陣　懼怕黑暴　怎安民心

反修例風波中，多個部門及機構被衝擊，香港陷入「水馬圍城」。近日新冠肺炎襲港，雖然仍不時有零星示威衝突，但局勢稍有緩和。不過，東網日前巡查發現，不少「自己地頭」的政府部門及中央駐港機構門外，仍然以水馬圍封，部分道路遭封閉，阻礙行人出入。反而「獨在異鄉」的外國領事館則「門常開」，建築物外並未有設水馬。學者批評，相關部門擺水馬陣如驚弓鳥，令人質疑失去抗暴信心，是管治失威的表現，「市民靠你們保護，你們卻靠水馬，點會令市民有信心！」議員則促請政府盡快解決黑暴問題，否則一日不撤黑暴，陰影仍然存在，香港終日不得安寧。

市面的水馬高兩米，布陣縱橫交錯，重重圍困，加上疫情的陰霾，令香港更顯死氣沉沉。不少市民亦對水馬圍城的現象大惑不解。市民羅先生指，水馬陣令社會氣氛變得更緊張，加上香港街道狹窄，阻礙行人出入，十分擾民。另一位市民洪先生亦批評，設置水馬作用不大，「見到有好多人喺度駐守，放水馬有啲浪費資源，係咪應該重新審視，將資源放喺醫療抗疫？」

政府部門及駐港機構建築物中，以金鐘政府總部與立法會外圍的水馬數量最多，約有200個。而位於灣仔的警察總部，外圍約有80個水馬，至於大埔警署亦不遑多讓，在門外放置約50個水馬。另外，在修例風波中成為眾矢之的的律政司司長鄭若驊，其辦公室所在的中環律政中心，亦被約20個水馬包圍。

政府部門被水馬重重保護，代表中央的駐港機構亦有樣學樣。位於西環的中聯辦曾遭示威者衝擊，又以漆彈擲污國徽及噴上侮辱字句，其後中聯辦安裝透明膠箱保護國徽。東網記者日前重返現場，發現膠箱已移除，但仍然在門外設置約30個水馬。反觀英國駐港總領事館及美國駐港澳總領事館，建築物外圍未見任何水馬。另外，位於中環的中國外交部駐港特派員公署都被40多個水馬圍着。

據《公共財政條例》，政府部門向警方發出撥款令，警方截至去年12月31日已領受1.48億港元撥款，較2018/2019年全年度的8300萬港元，多出6500萬港元，部分撥款購置水馬等設備。

政府部門及中聯辦要靠水馬「保護」，遭質疑「市民靠你哋保護，你哋就靠水馬，點會令市民有信心！」香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，政府部門擺放水馬陣，是治標不治本，「最重要都係治本，警方點樣止暴制亂都係重要，而政府施政上都要平息社會怨氣。」

他又指，近日有關示威的檢控工作進度緩慢，對黑暴沒有阻嚇作用，「對於被衝擊過嘅部門，放少少水馬都無可厚非，但太多就唔鼓勵啦，不如用嗰啲資源去止暴制亂好過啦。」

議員葛珮帆指，水馬圍城的局面持續反映黑暴問題未解決，新冠肺炎疫情期間亦有不少堵路示威的活動，「市民見到水馬都會覺得擔心，咁多黑暴未拉、未審、未判，隨時都會再亂過。」她指，反修例風波期間已嚴重打擊香港經濟，加上新冠肺炎突襲下，更是傷上加傷，「就算疫情過後，我哋都好難好似其他周邊地區咁，復甦得咁快，係攬炒嘅結果。」

東網向相關部門查詢，擺放水馬是否由於沒有抗暴能力，要靠水馬保護。律政司發言人指，前中區政府合署西座正進行翻新工程，基於保安考慮，在適當地點設置水馬，保障使用者和途人安全。

警方發言人則指，過去半年不時有暴力示威者突襲各區警署及政府設施，警方需作最適當安排和戒備，並在有需要時放置水馬，加強警署及政府設施保安。警方會不時檢視有關保安措施，以減低對市民影響，惟拒絕透露購置水馬數量。