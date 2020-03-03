東方日報A1：業界悲觀　料零售業或需一年時間恢復

暴疫不斷，農曆新年亦無助刺激消費，零售額歷十二連跌繼續沉淪！政府統計處公布，一月份錄得的零售業總銷貨價值為三百七十八億元，較去年同期下跌百分之廿一點四，期內珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的跌幅最大，下跌百分之四十一點六。不過，零售貨值跌足一年仍未見底，政府經濟顧問認為，鑑於嚴峻的內外形勢，本地經濟今年上半年持續衰退風險相當高。而香港零售管理協會則更「悲觀」，預計可能要長達一年時間零售業表現始回復至正常水平。

去年爆發反修例運動後，訪港旅客量幾乎每月以雙位數下跌，至今年新冠肺炎攻港，旅客量跌勢更猛，一月份訪港人次按年跌幅為百分之五十二點七，二月份跌幅更惡化至超過九成，加上停工停課，令街道人煙罕至，一眾零售商自然是苦不堪言，零售業銷售總量的按年跌幅在第四季進一步擴大至約百分之廿四，是有紀錄以來最大跌幅。

不過，相關紀錄或許會被迅速打破。政府統計處昨指，一月份錄得的零售業總銷貨價值為三百七十八億元，較去年同期下跌百分之廿一點四，即連跌十二個月。各類商品中，以珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的跌幅最大，下跌百分之四十一點六；藥物及化妝品下跌百分之三十二點三；百貨公司貨品亦下跌兩成七。雖然大部分商品均下跌，惟有部分則能逆市上升，超級市場貨品上升百分之十點零二，燃料亦上升百分之十二點三。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，一月份的跌幅主要受疫情影響，不過疫情亦令市民留在家居用膳，對日用品需求增加，帶動超市業務的升幅。由於疫情可以持續數月，所以她對未來半年零售業表現感悲觀，預計今年上半年零售業整體跌幅達三至五成，至於疫情過後會否出現呈「V形反彈」，她表示本地零售可能會回復正常，但疫情與社會事件的發展，均會影響旅客訪港數字，要觀察數月甚至長達一年的時間始能下定論。

協會早前調查發現，最多零售業採取放無薪假的方式減輕成本，一、二月份有四成會員表示會放無薪假，但預計三、四月會增至五或六成；同期表示會裁員比例亦由三成增至四成半，當中四成更會裁員一至三成人手；另有四成八會員表示會收縮規模，情況令人關注。她呼籲地產商減租，幫助業界渡過難關。

政府發言人表示，基於去年農曆新年在二月份，今年在一月份，原預計農曆新年會對零售業表現有提振作用，但卻繼續錄得顯著跌幅，又指新冠肺炎威脅，令訪港旅遊業近乎停頓，並對與消費相關的活動造成嚴重干擾，零售業環境變得更為嚴峻，會密切留意疫情對整體經濟及就業市場的影響。

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