日韓意伊4國　佔中國以外8成新冠肺炎病例

新冠肺炎席捲全球，未有消退迹象。世界衞生組織總幹事譚德塞周一（2日）會見記者時表示，當時全球共有近9萬宗確診病例，其中有90%在中國內地；惟過去24小時在其他地方新增的確診個案，幾乎是內地的9倍。

譚德塞在日內瓦總部的記者簡報上指，內地於周日新增206宗確診，是自1月22日以來最少。而在內地以外，累計有61個國家及地區出現確診個案，總數為8739宗，其中81%出現於南韓、意大利、伊朗及日本，情況令人關注。

在其他57個受影響的國家中，有38個出現10宗或較少的病例，出現一宗的有19個，許多國家過去2周沒有報告新病例，反映她們已經控制了病毒。此外，有130多個國家至今尚未出現任何確診個案，而內地以外因新冠肺炎死亡的人數，則有100多人。

譚德塞強調，雖然新冠肺炎仍處於未知領域，但減緩或控制疫情傳播能行之有效，亦是所有國家需繼續的首要任務。世衞派出的小組已於周一抵達伊朗，為當地1.5萬名醫護提供10萬副測試及防護裝備。譚德塞稱讚，雖然伊朗因核協議受美國制裁，但美方仍允許物資進入伊朗，共同打擊疫情。

世衞緊急事故專家瑞安（Mike Ryan）指出，控制病毒傳播，能為開發治愈藥物及疫苗爭取到時間。他表示，武漢當局採取的極端防治措施不一定適用於其他國家或地區，稱讚新加坡、香港等地未有沒有完全「封城」或禁絕旅遊活動，但仍在過去6周非常有效地制止和降低病毒傳播。