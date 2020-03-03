網民熱話：中女店舖除口罩吐口水　店員慘被兜面噴

新冠肺炎疫情嚴峻，市民外出都要佩戴口罩。不過有人卻罔顧衞生，因購物惹不滿後，刻意拉下自己口罩，疑似故意向女店員噴口水「播毒」，網民怒斥「咁X街㗎」。

有網民於Facebook群組「突發事故報料區」上載疑似「播毒」影片，有人指現場是上水一間連鎖商店。片段開始，一名戴口罩中年女子於貨架附近徘徊，但未知對貨品有疑問還是有不滿，要求店員過來。店員過來不久，女子突然將自己口罩拉至下巴位置，向店員方向兩度疑似吐口水「播毒」，期間女子一度望向閉路電視位置，至於店員最初專注望着貨品似未察覺，但女子未有因此收斂，但再度向店員吐口水時，終引起對方注意，作出閃避。

網民怒斥該女子行為，「就係咁樣將啲病毒散播開去，同人肉炸彈無分別」，有網民更懷疑該女子無懼被發現，「佢知有Cam影住喎，可能係想出名」。有人就建議報警處理，「有樣，周圍播毒，報警拉佢」。

網民有話說：

Eunis C：就算無肺炎，亂吐口水，都好核突

Pig Fat：有病睇醫生啦，仲專登望鏡頭

楊嘉業：大數據，面部識別，查查是誰

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