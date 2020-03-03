派1萬非永久居民無份　團體批又用關愛基金補鑊

政府派錢又要補鑊！財政預算案公布向年滿18歲以上香港永久性居民派發1萬港元，但全民派錢不包括非永久居民，被指帶頭分化，製造混亂。勞工及福利局局長羅致光出席電台節目時表示，政府希望透過關愛基金向非永久居民派發1萬港元，申請時仍需進行資產審查，但會盡量寬鬆處理，關愛基金本月將開會商討。本身是關愛基金專責小組成員的香港社區組織協會幹事施麗珊指政府是捱轟後補鑊，認為現時立法會尚未批出款項，應該一次過派發款項，省卻不必要的行政程序。

對於政府再計劃透過關愛基金補鑊，分批派錢，施批評政府提出抗疫紓困措施，但又帶頭「做啲唔做啲」，「根本應該一次過做，唔洗咁麻煩，有街坊知道無份時好唔開心，覺得被排外」。她指出，不少新移民並非與香港無關，他們另一半均屬港人，當中亦有人要交稅，「為何政府帶頭歧視？」。她又指關愛基金開會後，仍需要安排機構負責派錢事宜，行政程序多，估計最快需時半年至9個月才可發放款項。

羅致光今早(3日)表示，參考2011年的做法，當時政府向永久居民派發6000港元，關愛基金則向非永久居民發放同等津貼，兩者相距約大半年。他認為全民派發1萬港元未必是最公平的做法，因為最需要的市民未必能得到更多幫助，但在現時的社會環境下派發1萬港元現金是最快、最簡單直接的方式，幫助到不同需要的市民。

羅又指，預算案向成年永久居民派發1萬港元，較不容易受到法律挑戰，亦能簡單處理，而關愛基金向非永久居民派發，受法律挑戰的風險亦較低。