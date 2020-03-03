政Whats噏：西貢區會爭櫈仔　開會前上演罵戰

西貢區議會今日(3日)開會，但會議開始前，同為專業動力嘅議員方國珊、張美雄、張展鵬就一齊向區議會主席鍾錦麟投訴，話唔滿意座位安排，新同盟嘅議員范國威就話「之前咪傾過」，點都估唔到，呢場「爭櫈仔」都引來一場罵戰喎。

張美雄話，並唔係因為座位問題要嘈，而係冇人告知要協商座位，又冇告知張展鵬同方國珊要坐邊，覺得議會唔尊重少數派嘅意見。范國威大鬧張「爭櫈仔」係「小學雞」嘅行為，點知方就鬧返范「衰過民建聯」喎。事關泛民成日話民建聯「無恥」，唔知方呢句係咪有同樣意思呢？總之范就即刻嬲啦，喺一片混亂之下，大聲話「夠膽妳(方國珊)就開咪講，留會議記錄」、「妳(方國珊)再講我就出律師信畀妳」，完全掩蓋咗方把聲。

幾經波折後，會議終於開始，但主席鍾錦麟決定臨時講咗座位問題先。張美雄就重申並唔係坐邊度嘅問題，而係冇人通知過要協商座位，早前亦都向鍾講過想坐邊，覺得佔大多數嘅泛民議員「大石砸死蟹」，相反少數派嘅意見就被忽視囉。范國威就話專業動力嘅成員放低對座位嘅意願就走咗去，情況並唔係協商，而係只顧及自己意願嘅行為，佢又話一個座位並唔係「千秋萬代」，唔可以因為唔滿意就鬧人。

多位議員就座位問題表達意見，其中議員李賢浩就建議投票決定，又同方國珊講「你唔鍾意咪離開會議廳囉」，點知方真係話「唔民主、黑箱作業」，連所有專業動力嘅成員都離開會議廳抗議。雖然投票過後，專業動力嘅成員都入返會議廳，但座位事宜就咁喺冇人反對之下通過，維持返「原判」啦！