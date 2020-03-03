兩伊朗返港旅團入住鯉魚門隔離營　投訴隔音及去水差

鑑於伊朗新冠肺炎確診個案持續上升，自周日(1日)起於抵港前14日到過伊朗的人士須入住檢疫中心，其中星晨旅遊及捷旅假期兩團共有40人的伊朗旅行團昨晚(2日)返港後，隨即獲送到被稱爲「港版火神山」的鯉魚門公園度假村，在新建的檢疫單位接受14天監察。

該批新建的118個檢疫單位，是利用「組裝合成」建築法於一個月內建成，單位設有基本傢俬電器、獨立廁所和淋浴間，有「港版火神山」之稱號，兩團團友居於新建隔離營的第一晚便獲派發廁紙、洗頭水、風筒、毛巾、水壺、餅乾及杯麵等日常用品及零食。團友們對環境安排滿意，認爲好過去駿洋邨，感覺風險較低，但亦有部分人投訴去水及房間隔音效果差。

而早前被揭發聚賭的西貢戶外康樂中心檢疫中心昨晚再爆發膳食爭執。據悉，該營一般每晚9時會向被隔離檢疫人士派發1個杯麵作宵夜，惟鑑於有完成隔離已離開的營友曾將營內派發充飢的杯麵擅自帶走，並向公衆炫耀，故職員昨晚起決定改變派杯麵做法，要求將杯麵打開後才派發。

此舉引起大量隔離人士不滿，多人在場鼓譟，一度包圍職員拒食已開封的杯麵，有營友批評職員行為不智，認爲營友不一定會即時食用，擔心已開封的杯麵暴露空氣中會造成污染。最終職員答應會尊重及考慮營友意見，令「杯麵小風波」暫時平息。