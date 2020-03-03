賴疫情延誤沙中線工程進度　港鐵申索管理費被批「打政府荷包」

千瘡百孔的沙中線工程最新超支估算高達100億港元，立法會鐵路事宜小組委員會今(3日)開會討論撥款及工程事宜。港鐵在會上交代工程最新進展，指受新冠肺炎疫情影響，內地部分工廠仍未復工，影響物料到港，加上強制檢疫的措施，影響工人人手安排，亦影響海外工程人員來港的意欲。港鐵指，目前仍在評估新冠肺炎對工程的影響，現正安排關鍵工程進行，而紅磡至金鐘段仍以2022年第一季通車為目標，但承認有挑戰性。

港鐵又表示，紅磡至金鐘段內紅磡列車停放處的適當工程，已在今年1月完成，南北面的連接隧道的適當工程亦已完成20%，預計今年年中完成所有工程。而會展站正進行結構工程，但進展面對挑戰，因受物料運送影響，金鐘站則正進行裝修及屋宇設備工程。

運輸及房屋局局長陳帆重申政府立場，指任何紅磡站擴建工程的費用均由港鐵負責，但議員陳淑莊批評，港鐵仍向政府申索約20億港元項目管理費，如同打政府荷包。陳帆回應指，港鐵公告列明20億港元並不包括管理費。

路政署署長陳派明指，沙中線工程超支逾100億港元，主要因宋皇台站要進行考古工程、灣仔工地交接時間有延誤、施工需配合最新安全及技術要求等。而現時整個工程已完成92%。港鐵行政總裁金澤培指，會按照合約，由港鐵支付約13億港元的管理費，未來會商討是否向承建商追討，亦會與政府磋商，強調「有排磋」。

而被問到100億港元撥款是否為工程費用封頂，陳帆指，有信心撥款可完成餘下工程，但仍受到新冠肺炎風險影響，又強調除非有法律指示，否則港府沒有理由支付相關管理費，「唔會再為額外管理費付一分一毫」。

另外，東鐵線大學站去年受反修例示威影響，遭受嚴重破壞，多名議員關注會令紅磡至金鐘段工程延誤，認為港鐵及政府應有措施防止東鐵線再受破壞。陳帆指，希望社會回復和諧，大家愛護香港，強調沒有破壞就不用維修或有任何額外費用，又指港鐵會加強保安，減低設施受破壞機會。

至於屯馬線一期在上月通車，港鐵指運作大致暢順。議員柯創盛關注，現時仍未全面復工復課，擔心日後社會全面回復正常運作後，會逼爆鑽石山站。港鐵副總經理(項目及物業傳訊)陳霖生指，自通車後，鑽石山站早上及晚上乘客量明顯增加，包括有10%原本由九龍塘站轉車的乘客改為鑽石山站轉車。港鐵已有準備措施，包括加派人手及劃出分隔區協助市民轉車，增設扶手電梯及升降機等，未來會密切監察乘客量。