13個展覽需改期　部分展期縮短展商攤位縮小

新冠肺炎打擊會議展覽活動，香港貿易發展局在2月至4月期間有13個展覽需要改期，包括全球最大的珠寶展以及家庭用品及禮品展，有關展覽將押後至5月至8月舉行，雖然無取消任何展覽，但部分展期需要縮短，參展商場地面積減少。至於甚受港人歡迎的書展於7月舉辦，暫未打算改期，會視乎疫情發展再定。

貿發局副總裁周啟良表示，由於香港展覽場地不足，又要配合展期，令珠寶展要押後在5月才舉辦，並由會展遷移至亞博館舉行，參展商的攤位縮小至9平方米，但期望可以容納一定數量的參展商，維持展覽的吸引度。

周啟良續指，2003年沙士期間，單是4月就有5000多個參展商的家庭用品及禮品展，未能如期進行，貿發局後來將2個展覽合併推出，雖然參展商縮減至460個，但仍有1.3萬名買家進場，所有展商亦可以接單，顯示採購周期雖然延後，買家的購買力卻仍然存在。

周指出，海外買家通常在3月至4月來港採購，如果採購活動受阻，期間將加強推廣電子商貿服務，期望配對買家和供應商。買家可與供應商協商在疫情下調整周期，例如延遲生產的同時增加生產速度。

他表示，新冠肺炎疫情下全球有360多個展覽要取消或改期，對各國旅遊收益有很大影響。被問及為何不直接減低參展費用，周啟良說，舉行展覽成本非常高，而政府在防疫抗疫基金撥款10億港元，資助香港和海外展商參與貿發局舉辦的展覽一半費用，另外香港中小企亦可以申請品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金(BUD專項基金)和中小企市場推廣基金，可大幅減輕中小企的負擔。