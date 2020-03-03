港航員工怒轟公司裁員無準則　辦公室外示威靜坐

港航早前接連裁員，涵蓋不同年資和職級，有員工怒轟公司「炒人」無準則，亦不滿譴散方案。逾50名被解僱散員工，今(3日)早到東涌的公司辦公室外示威靜坐，要求與管理層對話，並提出3項要求，包括發放特惠金，延長被裁員工折扣機票使用期限至今年底，以及延長醫療福利至6月30日。港航中午派代表與參與者作初步商議，雙方協定各派2名代表在會議室進一步商討，勞方也可派10人旁聽。

有出席集會港航員工指，2月19日港航通知員工被解僱，當天為最後工作日，最後一個月的工資原以底薪計算，經過爭取後，始改為以過去12個月的平均工資計算。惟公司一直沒有回應發放特惠金等訴求，過去數星期曾與公司談判不果。

有在港航工作約7年的乘務長狠批公司沒有交代解僱員工的原因，形容是「用完即棄」。她又透露，港航要求員工自備口罩，有員工疑因裝備不足，需要接受隔離檢疫，雖然最後測試結果顯示沒有感染新冠病毒，但反映公司防疫措施有待改善。

另有一名員工指，自己在港航工作超過10年，向公司查問解僱原因，對方稱是因去年表現欠佳。但她指自己去年因懷孕，大部分時間沒有如常上班，質疑公司是否能憑短期的評估來評定她的工作表現。