調查指停課導致幼童電子病纏身　網上學習欠專注

新冠肺炎持續肆虐，全港中小學及幼稚園全面停課，「停課不停學」方針下所有學習改在家中進行，但卻對家長和學童造成壓力。有調查發現近70%家長稱子女在家學習遇到困難，擔心其學習進度落後。停課亦導致學童經常接觸電子屏幕產品，使學童健康出現隱憂。

香港教育大學透過社交平台訪問6702名幼稚園及小學家長。調查結果顯示，逾60%幼園家長及80%小學家長表示，在家完成學習任務有一定困難，最多人認同的困難是子女在家學習欠缺專注或興趣，以及家中學習易受家人打擾。父母欠缺耐性及相關知識亦是在家學習的困難。

調查更發現35%幼園家長及近50%小學家長不滿意停課期間網上學習，主要原因是學校支援及溝通不足。小學生家長亦認為子女的學習量大、活動種類過多，須較長時間完成課業，令家長難以應付。

停課亦導致學童使用電子屏幕產品的時間大增，接近80%家長表示就讀幼園的子女平均每天花多於1小時使用電子屏幕產品，遠超世衞建議的半小時標準，而超過半數小學學童每天多於3小時使用電子屏幕產品，令家長憂慮網上學習為子女健康產生不良影響。

教大建議學校設計學習活動時應考慮兒童的能力、家長所需的配套和面對的困難，以適當調整，學校亦應加強溝通，如向家長表達學校對停課期間的學習目標及期望、定期收集家長意見以支援他們，同時建議教育局提供更多網上教學支援及停課期間的學習指引。