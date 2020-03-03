網民熱話：亂丟垃圾超無品！　電單車錶板棄口罩「播毒」　

有人將用過的口罩丟到電單車儀錶板上，網民批評行為「無品」。

新冠肺炎下，市民戴口罩自保，口罩用完亦要妥善處理。不過有無品市民疑為「貪方便」，將口罩隨手丢到停泊街頭電單車的儀錶板上，不止引發播毒恐慌，車主亦要為其「執手尾」，行為極為自私。

事發地點在大埔。從網民Teddy Teddy在Facebook群組「Tai Po 大埔」上載的照片所見，電單車儀錶板位置，放上一個用過的藍色口罩，口罩已「捲成一團」，相信是準備棄置。不過物主卻未將其丟到有蓋垃圾桶，反而直接丟到停泊街頭的電單車。貼文批評物主，「人哋架電單車唔係垃圾桶，畀下公德心，用完口罩唔好亂咁丢，自己一時方便，就搞到其他人」，又指「周街都有垃圾桶」，質疑對方「點解要咁做？」

網民批評這名丢垃圾的人「離哂譜」、「無公德心」、「社區播毒」，甚至有人認為「特登」。亦有人建議電單車司機「快啲去消毒架電單車」。

網民有話說：

Vicky Fan：自己垃圾自己袋

May Yiu：極度無品

Suki Chow：變態

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