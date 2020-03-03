美亞娛樂成員公司索償案　證人指原告資產遭不當轉移

從事影視製作及影碟發行的美亞娛樂集團，其中一間集團成員公司被法庭下令清盤後，向集團其他公司及負責人入稟興訟，指控集團運用財技，刻意造成原告公司虧蝕，以逃避向第三者付款的責任。原告公司現在要求法庭裁定其原負責人違反董事誠信責任，需連同集團其他公司向原告公司賠償。案件今天(3日)於高院原訟庭續審。

原告利保亞洲有限公司一方，今早傳召其專家證人到庭作供，表示被告方於涉案時間，涉嫌用不誠實及欺詐方法，轉走原告的資產。

原告證人王德明(譯音)從事清盤從業員超過20年。他在審閱與訟雙方在涉事的1998至2001年的會計與核數文件後，向原告方提供專家意見。他在證詞中表示，其中2名被告美亞娛樂資訊集團有限公司及唐慶枝，於涉事時間使用不誠實和涉及欺詐的計劃，將原本屬於原告數碼動力影音科技有限公司的資產轉走。被告大律師在盤問證人時，向證人指出其說法並非事實，不過證人就堅持其結論。

上午王已作供完畢，由於下午無其他證人可供傳召，法官遂將案押後至明日(4日)續審，到時將有另一名專家證人，於莫斯科透過視像系統作供。