患癌港人滯留湖北偏遠地方　乘首批包機返港落空

港府將於明起一連兩日(4、5日)，派出4班專機前往武漢，接載533名滯留當地的港人返港，其中有93人身處武漢市外，但有滯留港人患長期病患之餘，由於身處地點距離武漢7小時車程，結果當局無法安排他乘坐這4班包機回港，令他十分擔憂。

民建聯早前向政府提交了19宗較緊急的滯留湖北個案，要求政府盡快安排接載回港，其中一位是滯留在恩施市的港人袁先生。他是長期病患，患有甲狀腺癌和糖尿病，需定期於瑪麗醫院接受放射性治療和檢查，本應於2月初的治療已延期，他身上所攜帶的糖尿病藥物所餘無幾，只能撐到3月初。然而港府指由於恩施市距離武漢機場較遠，車程要約7小時，故今次無法安排接載他到武漢機場回港，令袁先生感十分擔憂。

議員葛珮帆表示，目前有過百港人滯留在恩施市及宜昌市等遠離武漢地區，促請政府盡快派出第2批回港包機，到距離這些城市較近的機場接載港人回港，並優先處理有特殊需要的個案。她也透露，今早(3日)收到2名孕婦知會，已經收到港府通知，明早會派車接他們一家，在當日下午3時到武漢機場。

另外，東網亦接獲求助，患有腦血管及高血壓問題的港人楊女士於1月21日到湖北荊州探望家人，豈料遇上湖北封城，而帶到當地的藥物已食完，又因交通問題未能從香港寄藥，當地亦無該款藥物，連日斷藥下感到非常頭暈，憂心不己。她曾透過在港的丈夫聯絡入境處求助，但至今尚未收到可以回港的消息，冀早日回港補給藥物。