包機載滯留湖北港人回家　詳細程序一貼睇晒

入境處人員將派人到武漢安排包機事宜。

港府回應東方報業集團倡議，宣布在明日(4日)及後日(5日)安排包機到湖北接載滯留當地的港人回港。據知隨行官員包括入境處處長曾國衞及政制及內地事務局人員，而政府工作人員明早會乘搭飛機到武漢，在機場與駐武漢辦、當地政府及地勤人員商討安排。包機詳細內容如下。

包機流程

包機時間：3月4日及5日，每日兩班

領團：入境處長曾國衞

工作人員：40多名入境處、政制及內地事務局、衞生署及醫管局工作人員，明日早上乘飛機前往武漢，即日返港，5日早上再出發到武漢

乘搭包機港人總數目：533名(440人身處武漢市、93人在武漢市以外地方)，包括14名孕婦、11名應屆文憑試考生及22名需要返港接受治療及手術的病患

四次體溫測試時間：離開居住小區登上專車、進入機場、過關及進入候機大堂

機上醫護人數：每班包機會最少醫生護士各兩人隨行

抵港後安排：專車安排到駿洋邨檢疫中心接受14天檢疫，出現徵狀會被送往醫院接受治療