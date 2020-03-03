陳茂波稱不排除開徵銷售稅　團體批如食砒霜打殘經濟

新一份財政預算案預計財赤高達近1400億港元，財政司司長陳茂波日前接受外媒訪問時表示，不排除會開徵銷售稅。有學者直斥陳茂波「使大咗」要向市民開刀，而監察公帑運用的團體更形容開徵銷售稅是要市民食砒霜，「遲早死」。

陳茂波接受訪問時指出，明白開徵銷售稅具爭議性，如果有任何打算，與社會討論及辯論是非常重要。對於市場關注香港將面對結構性財政赤字，他指這個講法太早下結論。他表示，今年香港經濟很大機會錄得收縮，但仍有希望，因為有幾個月去追，惟需視乎疫情發展及其後有多大動力去恢復經濟。不過他認為疫情過去，經濟反彈會強勁，能否達到好像當年沙士後「V型反彈」，亦要視乎情況。

他又期望透過派錢吸引市民消費，或鼓勵商界推出推動消費項目。至於樓市方面，他重申，由去年8月開始有溫和調整，但未見有快速下跌的風險，認為情況與2003年及之前不同。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直指陳茂波「使大咗」，要開源節流無可厚非，但開徵銷售稅即等如向市民開刀。他指出，現時經濟環境極差，零售業大受打擊，政府開徵銷售稅無疑是帶頭扯高價格，如同進一步打摧殘零售業，再加上不少市民已被減薪，甚至已失業，收入減少下根本消費力弱，零售價格上升，只會減低市民的購買力及意欲，開徵銷售稅與預算案建議全民派1萬港元的原意背道而馳。

實際上，政府於2006年也有意開徵銷售稅，但遭各界大力反對而跪低。陳偉強直指開徵銷售稅只會引起零售業界恐慌，更加令市民人心惶惶。他續稱，香港實行簡單稅制，過往對有錢人保障較大，政府倒不如向有錢人身上收多點稅，例如外國有徵收類似資產物業升值稅，升值才要繳稅，亦是開源方法之一。

107動力召集人何民傑指銷售稅等如全民加稅，加重窮人的生活負擔，更形容銷售稅如食砒霜，「遲早死」。他指出，雖然現時的情況與2006年相若，2003年經歷沙士，經濟低迷，當年政府提出開徵銷售稅遭各界大力反對而跪低，故現時提出開徵銷售稅亦會遇到強力反對。

何民傑以日本為例，指當地提高銷售稅後，經濟反而下行，因此政府要開源，應該考慮對民生影響較少的方法，例如調高博彩稅，又或對新產品徵稅，例如政府未能禁止加熱煙，倒不如徵稅，再用稅款加強禁煙。