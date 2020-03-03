駐港公署批美參議員　為亂港分子洗白美化

壹傳媒黎智英因涉嫌刑事恐嚇東方報業集團男記者，以及涉嫌參與去年8.31遊行，上周五（2月28日）被捕。美國參議院外交關係委員會共和黨籍主席里施（Jim Risch）及委員會首席民主黨成員梅嫩德斯（Bob Menendez）周一（3月2日）發表聲明表示關注，呼籲華府全面落實《香港人權與民主法案》。中國外交部駐港公署翌日批評，美國議員公然為黎智英等罪證確鑿的禍國亂港分子洗白美化，其亂港言行注定以失敗告終。

駐港公署發言人表示，美國參議員繼續就香港警方依法對黎智英等採取法律行動無理糾纏、說三道四，美方有關政客屢次打着所謂民主與自由的幌子，顛倒黑白、不分是非，粗暴干預特區法治和司法獨立，中方對此表示強烈譴責和堅決反對。

發言人批評，美國有關議員睜着眼睛說瞎話，昧着良心搞包庇，公然抹黑香港政府依法施政和警方依法執法的正當行為，公然以《香港人權與民主法案》相威脅，赤裸裸干預香港事務和中國內政、破壞香港繁榮穩定與法治，其言可鄙，其心可誅；重申香港是中國的香港、法治的香港，美方議員的亂港言行注定以失敗告終。