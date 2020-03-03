紅磡站列車出軌事故　港鐵：路軌軌枕不配合肇禍

港鐵東鐵線紅磡站附近去年9月中發生出軌嚴重事故，一列12節車卡列車斷為兩截呈T字形橫亘在路軌，造成車上8名乘客受傷。港鐵今日(3日)公布事故調查報告，指事故是由於事發前一個月該處更換了路軌軌枕，新軌枕與舊軌枕不配合，令到新軌枕的軌道支撐組件受損，最終導致出軌。

港鐵指，當日列車是於紅磡站以北，一個編號為P5116的道岔位置出軌，而該位置的動態軌距被發現擴闊到超出關鍵水平，導致意外。

調查發現，去年8月4日凌晨，因為要修正軌距情況，東鐵線軌道維修人員將兩條損耗的木材軌枕更換成合成軌枕。由於該位置的軌道走線是一個急彎，以及行車非常繁忙，加上新換的兩條合成軌枕與鄰近的軌枕的剛度不同，結合而產生了特別效應，在未有預見的情況下，列車在駛經該急彎時產生的横向力，大部分集中在新換的兩條合成軌枕上的軌道支撑組件，加速了組件的損耗，令3顆固定軌枕的螺絲釘斷裂，其中一邊的鋼軌因而側移，最終令兩條路軌之間的距離增加，即動態軌距擴闊至超出關鍵水平，列車車輪撞到護輪軌後，列車出軌。

港鐵指，事故原因不涉及列車及信號系統問題，現場亦未有發現外來障礙物，至於現場發現斷裂的鋼軌是列車出軌後所造成的損毀。港鐵就該宗事故向乘客致歉，並已優先更換東鐵線2627條木材軌枕，並加強監控軌距。