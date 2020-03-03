開徵銷售稅遭遇滑鐵盧有前科　社會憂變「無底深潭」

財政司司長陳茂波日前接受外媒訪問時，突然提到不排除開徵銷售稅，其實港府開徵新稅早有遭遇滑鐵盧經驗。例如2006年時任財政司司長唐英年曾企圖引入俗稱「銷售稅」的商品服務稅(GST)以擴闊稅基，並提出可寬減薪俸稅等直接稅項，以及貧窮戶可有補貼來換取，但遭部分商界、基層及政黨強烈反對，政府最終「跪低」擱置計劃。

早於上世紀80年代，港英政府已提出銷售稅的問題，但未有任何行動。回歸後，金融風暴導致港府財赤連年，再醞釀開徵銷售稅，立法會先發制人，2000年2月以大比數通過「反對政府開徵銷售稅」動議。惟政府於同年6月仍成立「稅基擴闊的新稅項事宜諮詢委員會」，專責研究實施新稅項可行性，翌年8月委員會的報告提交9種新稅種建議諮詢公眾，但傾向開徵3%銷售稅，估計每年可為庫房帶來最少180億港元收入。

然而政府一直按兵不動，至2006年時任財政司司長以人口老化等為理據，就開徵GST展開為期9個月公眾諮詢。據當年的諮詢文件顯示，假設稅率5%，每年有300億港元稅收，每年營業額達500萬港元以上企業強制登記代政府收稅，料約6.5萬家企業須登記，同時會推行旅客退稅計劃，以免打擊香港購物天堂的美譽。

為減少推動新稅的阻力，政府也建議向綜援戶、非綜援戶的低收入家庭及一般家庭提供支緩措施，金額最高可達每年5500港元；同時建議下調薪俸稅、利得稅及多項間接稅稅率，但未有提供具體寬減幅度，故令社會無從判斷利弊，加上擔心變作加稅的「無底深潭」，社會強烈反對，最後政府決定擱置計劃。