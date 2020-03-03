隨地棄口罩恐成病毒溫床　區議員促港鐵重置垃圾桶

新冠肺炎襲港，市民都會加倍注意個人及環境衞生，但經常發生示威的港鐵站外就失去垃圾桶的蹤影，導致車站鄰近範圍衞生變差。油尖旺區議會轄下的食物環境衞生及工務委員會今日(3日)開會，多名區議員批評港鐵未有考慮市民健康，在防疫期間收起站外有蓋垃圾桶，不少垃圾甚至口罩隨地棄置，或成病毒溫床，促港鐵盡快跟進。

區議員朱子洛指，自去年6月發生反修例風波以來，港鐵收起了油尖旺區內車站閘外的垃圾桶，導致站外的棄置口罩隨處可見，衞生情況堪憂，他促請港鐵優先考慮市民健康，重置站外所有垃圾桶。區議員李偉峰質疑港鐵收起垃圾桶後未有加強站內外的清潔措施，建議港鐵派至少一名清潔員工駐守每個車站，加強清潔站外附近範圍。

港鐵代表回應指，近期車站有包括垃圾桶等多種設施被破壞，為安全考量已收起部分設施，並會根據風險評估去決定何時重置，但暫未有確實時間表，又指港鐵在疫情期間有加強清潔車站，每兩小時都會派員清潔人流密集的地方，至於會否添置相關設施處理棄置口罩，需再開會決定。

另外，會上要求政府加強清潔大角咀區內後巷，區議員鍾澤暉關注食環署會否採用功能較強的清潔劑清洗街道。區議員曾自嗚則提到大角咀中匯街兩旁有不少廢棄車輛停泊，部分車輛僅剩支架，成為老鼠及曱甴的藏身之所，促請政府盡快清理。

食環署代表回應指，署方會按蚊產卵周期定期執行滅蚊工作，又指日常清洗時不會使用漂白水，因為最後都會經雨水渠流入大海，或影響生態。至於廢棄車輛問題，署方指已要轉介地政總署跟進。