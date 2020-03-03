滯留武漢市外港人感無助　冀港府包機赴湖北其他機場接人

港府今早(3日)公布將分別在明日及後日(4日及5日)派出包機到湖北武漢，接載逾500名滯留當地的港人返港。有政黨今日公布滯留湖北港人的最新情況，指出仍有大批武漢市以外、省內滯留的港人仍未獲安排返港，包括懷孕10周的孕婦和只有9個月大的嬰兒。他們希望政府可以積極考慮在宜昌市或恩施市機場的包機方案，讓身處省內其他地區的港人回港。

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪表示，截至昨日(2日)，該黨已收到超過930宗共約1500名現正身處湖北的香港市民求助。除了137宗武漢市的個案外，其餘皆處省內不同的地區，當中以咸寧市、荊州市、宜昌市及恩施市人數最多。工聯會稱已轉交138宗特急個案予政制及內地事務局跟進，惟部分個案地區離武漢逾6個小時車程，當局因安全考慮未能安排該些港人乘坐首批回港的包機。鄧希望政府可考慮採用其他湖北省內機場，如宜昌、恩施、襄陽等，讓仍滯留湖北的港人返港。

現正身處恩施市的林先生表示，他們一家四口，包括懷孕10周的太太，以及分別13歲和8歲的孩子已滯留當地逾1個月。他指其8歲的女兒患有蠶豆症，自香港帶到當地的藥物快要用盡，而懷孕的太太近日更有小便出血的情況，令他十分擔心，希望可以盡快回港讓妻女接受檢查。林表示當局暫未通知他可以返港的時間，只表示「盡快安排」，他希望港府可以派包機到省內的其他機場，如周邊確診個案較少的恩施市機場，接回滯留當地的港人。

另外，滯留在孝感市梁小姐，與其9個月大的孩子滯留當地，她表示現時物資和食物尚算足夠，惟孩子的尿片和奶粉略有不足，她曾與香港當局接觸，惟至今仍未得到有關物資。梁又指孩子近日開始發燒，她又無法找到合適的醫療設施讓孩子看病，只可讓孩子服用她自備的「平安藥」，形容心情愈來愈緊張，直言：「依家喺屋企門口見到有人行嚟行去都驚。」

至於另一名港人邱女士則獲港府通知，可登上首班返港的包機，她表示十分期待和感恩，又指當局已向其說明需要帶備的物資，亦表示會提供口罩和保護衣，她稱讚當局的效率甚高。邱續指當局至今只表示「(當日)下午會有人嚟接妳」，但仍未告知有關具體安排和時間表，令她略有擔憂。