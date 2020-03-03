港確診及懷疑個案維持101宗　元州邨婦肺衰竭須插喉

香港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日(3日)暫沒有懷疑及初步確診個案，至今維持累計100宗確診及1宗懷疑個案。醫院管理局表示，居住在元州邨的76歲婦人(第99宗個案)情況危殆，今日凌晨4時出現肺衰竭，目前仍須插喉，兩邊肺「花多咗」，已處方3種藥物及抗生素藥物。

醫管局總行政經理(醫療成效及科技管理)庾慧玲表示，過去24小時呈報47宗懷疑個案，累計2135宗；確診個案中有37人出院，新出院的為49宗個案，2人危殆、3人嚴重及2人死亡。

庾續指，為配合滯留湖北港人返港後進入檢疫中心，醫管局會派出小隊協助，成員包括護理部同事、抽血員、感染控制主任等進行檢疫，協助抽取樣本進行化驗；醫管局則派出協助湖北返港的醫護人員，主要是急症室醫護人員、婦產科生及助產應急，但未有具體數字。

醫管局明(4日)起擴大門診監測計劃，除檢測新冠肺炎病毒外，亦會檢查流感、副流感及腺病毒等10種呼吸道疾病病毒。

至於女馬主周巧兒胞兄的確診個案，張竹君表示，病人當日出席婚宴時，主要到過親戚屋企飲茶，亦曾到一個私人地方簽紙行禮，當時有18至20人參與，然後吃飯慶祝，大約2小時，當中有24人。

另庾慧玲透露，目前公立醫院處於緊急應變風險，不設探訪，如病人長期住院，有需要可安排視像探病。