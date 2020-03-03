被指未顧家人感受　西貢區會暫停討論以逝者命名公園

自去年6月發生的反修例風波至今未息，西貢區議會今日(3日)討論以去年11月在將軍澳尚德邨停車場墮斃的科技大學男生周梓樂，以及去年9月失蹤後被發現浮屍海面、曾參與反修例集會的15歲職業訓練局青年學院女學生陳彥霖，分別命名兩個紀念公園。多名議員指動議未徵詢家屬同意，又指當區居民反對，會議最後通過暫停討論上述動議。

議員陸平才早前動議將唐明街休憩處更名為「周梓樂紀念公園」，而議員柯耀林則動議要求將軍澳72區休憩設施落成後，命名為「陳彥霖紀念公園」。區議會主席鍾錦麟認為兩項動議內容相似，決定合併討論。

多名議員批評該動議未有考慮家屬感受，其中葉子祈發表聲明，指陸、柯未有徵詢死者家人就決定在大會討論相關事宜，質疑他們「食人血饅頭」、「消費死者」，對此表示十分遺憾。黎煒棠則指周梓樂是他同校的師弟，批評沒有徵詢家屬同意下動議，以人名成立紀念公園後，其家人難以跨過心理障礙，發言期間一度落淚。

此外，議員張展鵬稱，收集逾2.3萬名當區市民聯署，反對公園改名事宜。議員陳耀初則提出兩項修訂，分別為將唐明街休憩處改名為「將軍澳114紀念公園」，並把將軍澳72區休憩設施落成後，命名為「調景嶺919紀念公園」。

柯耀林隨即解釋指兩項動議出發點是不想市民忘記兩位去世的學生，而兩位學生的事發地點附近有公園，才提出用人名命名，同時想藉此強迫政府正視兩位同學離世的問題，又對建制派指陳彥霖母親反對命名一事存疑。陸平才則指起初的想法是想實踐選舉承諾，逼政府妥協及指控警暴。

主席鍾錦麟其後提出暫停討論動議，最後以16票贊成、13票反對及0票棄權，通過暫停討論上述兩項動議。