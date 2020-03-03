疫情影響外遊意欲　旅行社被揭濫收改期手續費

新冠肺炎疫情嚴峻，多個國家對港人實施入境限制，有區議員收到港人求助，稱有旅行社拒絕為顧客免費更改已宣布免費改期的航空公司機票，更濫收手續費，刻意留難顧客。

屯門區議員梁灝文指收到多位事主求助，指有旅行社對受疫情影響的旅客處理手法不一，包括同團但索取不同手續費、處理時間快慢不一。他續指，不少事主反映未能聯絡旅行社，亦被旅行社推搪。

事主A小姐稱1月初經旅行社購買泰國航空於2月7日前往曼谷機票，其後疫情蔓延故在1月尾已每日多次致電旅行社欲改期，但致電超過30次及電郵均未獲旅行社回覆。直至出發當日兩小時前，旅行社才通過訊息指飛機如常起行，但她未有如期在當天出發。

其後旅行社在2月27日透過訊息指，泰國航空未有就疫情公布任何關於機票更改的詳情，並以自家的顧客服務條件為由，指出要收取每個人1000港元更改機票費用及350港元手續費。A小姐質疑該旅行社是發「國難財」，並指出泰國航空於2月20日已公布免費為1月底起未曾使用的機票作免費更改。

另一事主B小姐則在去年12月透過旅行社購買往返台灣機票及酒店套票。其後因疫情想取消行程，致電熱線半小時都沒人接聽，門市又指只負責旅行團不負責套票，直到2月7日在多番交涉後，旅行社方面才改口稱需收取150港元手續費至不用收費。

區議員巫堃泰促該旅行社盡快作出合理交代，並質疑旅行社有虛假陳述之嫌，不排除未來將連同事主報警處理。